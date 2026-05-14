        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Diyarbakır merkezli 23 ilde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda 405 zanlıya gözaltı kararı

        Diyarbakır merkezli 23 ilde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda 405 zanlıya gözaltı kararı

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturmada, 405 zanlı hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Mayıs 2026 - 09:37 Güncelleme:
        23 ilde operasyon: 405 gözaltı

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturmada, 405 zanlı hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

        Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, polis ekiplerince aylar süren titiz teknik takip ve özel soruşturma yöntemleri kullanılarak yürütülen kapsamlı operasyonla, Diyarbakır merkezli 23 ilde uyuşturucu tacirlerine eş zamanlı "darbe indirildiğini" belirtti.

        "Gizli soruşturmacıların" sahadaki titiz çalışmaları neticesinde, sokak satıcılarından suç örgütü yöneticilerine kadar uzanan kirli bir ağın deşifre edildiğini, gençleri uyuşturucu batağına çeken 405 şüpheliye karşı kapsamlı operasyon başlatıldığını ifade eden Gürlek, şunları kaydetti:

        "Bu başarılı ve sabırla yürütülen operasyonda emeği geçen Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığımıza, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımıza ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Adalet Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığımız arasındaki güçlü eş güdüm ve koordinasyon, evlatlarımızı zehirlemek isteyen odaklara karşı en güçlü dayanağımızdır. Vatandaşlarımızın güvenliği ve gençlerimizin geleceği için suç ve suçluyla mücadelemizi aynı kararlılık ve işbirliği anlayışıyla sürdüreceğiz."

