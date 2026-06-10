Diyarbakır’da 15 yaşındaki Ömer Ateş, apartmanın 5’inci kat balkonundan düşerek hayatını kaybetti
Diyarbakır'da 15 yaşındaki Ömer Ateş, 13 katlı bir apartmanın 5'inci kat balkonundan düşerek ağır yaralandı. Olayın ardından tedavi altına alınan Ateş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor
Giriş: 10 Haziran 2026 - 11:36 Güncelleme:
Diyarbakır'da apartmanın 5'inci kat balkonundan düşen Ömer Ateş (15), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
BALKONDAN DÜŞTÜ
DHA'daki habere göre olay; 8 Haziran'da gece saatlerinde Diyarbakır'da bulunan bir sitedeki 13 katlı apartmanda meydana geldi. Ömer Ateş, oturduğu 5'inci kattaki dairenin balkonundan henüz bilinmeyen nedenle düştü.
HASTANEYE KALDIRILDI
İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ateş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Tedavi altına alınan Ömer Ateş, dün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Ateş’in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Bağlar ilçesi Yeniköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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