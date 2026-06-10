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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Diyarbakır’da 15 yaşındaki Ömer Ateş, apartmanın 5’inci kat balkonundan düşerek hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Diyarbakır’da 15 yaşındaki Ömer Ateş, apartmanın 5’inci kat balkonundan düşerek hayatını kaybetti

        Diyarbakır'da 15 yaşındaki Ömer Ateş, 13 katlı bir apartmanın 5'inci kat balkonundan düşerek ağır yaralandı. Olayın ardından tedavi altına alınan Ateş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10 Haziran 2026 - 11:36 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        15 yaşındaydı... Balkondan düştü, öldü
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        Diyarbakır'da apartmanın 5'inci kat balkonundan düşen Ömer Ateş (15), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        BALKONDAN DÜŞTÜ

        DHA'daki habere göre olay; 8 Haziran'da gece saatlerinde Diyarbakır'da bulunan bir sitedeki 13 katlı apartmanda meydana geldi. Ömer Ateş, oturduğu 5'inci kattaki dairenin balkonundan henüz bilinmeyen nedenle düştü.

        HASTANEYE KALDIRILDI

        İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ateş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Tedavi altına alınan Ömer Ateş, dün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Ateş’in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Bağlar ilçesi Yeniköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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