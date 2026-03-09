Diyarbakır’da geçirdiği trafik kazasında yaralanan polis memuru 7 aylık yaşam mücadelesini kaybetti
Diyarbakır'da 7 ay önce geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanmıştı. Hatay'da bir yoğun bakımda tedavi gören Reşit Geçin, yaşam mücadelesini kaybetti. Geçin, kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’nde görevli iken, özel aracı ile geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanan Reşit Geçin (37), 7 aydır süren yaşam mücadelesini kaybetti.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
DHA'daki habere göre; 7 ay önce Diyarbakır’da geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve o günden bu yana memleketi Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki özel bir hastanede yoğun bakımda tedavisi yapılan Reşit Geçin, kurtarılamadı.
CENAZESİNE PEK ÇOK KİŞİ KATILDI
Reşit Geçin için Atike Hanım Camii’nde düzenlenen cenaze törenine ailesi, Reyhanlı Emniyet Müdürü Mehmet Türken, meslektaşları, vatandaşlar, STK ve siyasi parti temsilcilerinin katıldı. Geçin, kılınan cenaze namazının ardından götürüldüğü Bayır Mahallesi’ndeki aile mezarlığında defnedildi.
