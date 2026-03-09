Canlı
        Son dakika: Diyarbakır'da geçirdiği trafik kazasında yaralanan polis memuru 7 aylık yaşam mücadelesini kaybetti | Son dakika haberleri

        Diyarbakır’da geçirdiği trafik kazasında yaralanan polis memuru 7 aylık yaşam mücadelesini kaybetti

        Diyarbakır'da 7 ay önce geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanmıştı. Hatay'da bir yoğun bakımda tedavi gören Reşit Geçin, yaşam mücadelesini kaybetti. Geçin, kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 15:42 Güncelleme:
        7 ay yaşam mücadelesini kaybetti

        Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’nde görevli iken, özel aracı ile geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanan Reşit Geçin (37), 7 aydır süren yaşam mücadelesini kaybetti.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        DHA'daki habere göre; 7 ay önce Diyarbakır’da geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve o günden bu yana memleketi Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki özel bir hastanede yoğun bakımda tedavisi yapılan Reşit Geçin, kurtarılamadı.

        CENAZESİNE PEK ÇOK KİŞİ KATILDI

        Reşit Geçin için Atike Hanım Camii’nde düzenlenen cenaze törenine ailesi, Reyhanlı Emniyet Müdürü Mehmet Türken, meslektaşları, vatandaşlar, STK ve siyasi parti temsilcilerinin katıldı. Geçin, kılınan cenaze namazının ardından götürüldüğü Bayır Mahallesi’ndeki aile mezarlığında defnedildi.

        *Fotoğraf temsilidir.

