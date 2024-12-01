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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Diyarbakır’da zihinsel engelli şahıs 2 kardeşini öldürüp babasını ağır yaraladı | Son dakika haberleri

        Diyarbakır’da zihinsel engelli şahıs 2 kardeşini öldürüp babasını ağır yaraladı

        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde zihinsel engelli olduğu öğrenilen bir kişi, 2 kardeşini silahla vurarak öldürürken, babasını da ağır yaraladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 15:07 Güncelleme: 01.12.2024 - 15:07
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        Zihinsel engelliden aile katliamı!
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        Diyarbakır’ın Lice ilçesinde zihinsel engelli şahıs, 2 kardeşini silahla öldürüp, babasını ağır yaraladı.

        Edinilen bilgilere göre, ilçenin kırsal Baharlar Mahallesi’nde zihinsel engelli olduğu öğrenilen Mehmet Akdemir, silahla kardeşleri Veysi, Abdurrahman ve babası İhsan Akdemir’e ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptığı kontrollerde iki kardeşin hayatını kaybettiğini, babanın ise yaralandığını belirledi.

        Cenazeler adli tıp kurumuna, yaralı hastaneye sevk edildi.

        Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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