Doğalgaz fiyatlarında zam
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) yapılan açıklamaya göre, doğalgaza sanayi tüketicileri için yüzde 7,86 konut tüketicileri için ise yüzde 24,6 oranında zam yapıldı.
EPDK'dan yapılan açıklamada şöyle dendi: "Doğal gaz toptan satış fiyatlarında bütçe hedefleri doğrultusunda değişikliğe gidilmiştir.
BOTAŞ’ın internet sitesinde ilan ettiği BOTAŞ doğal gaz toptan satış fiyatları ışığında, nihai doğal gaz satış fiyatlarında sanayi tüketicileri için ortalama yüzde 7,86 konut tüketicileri için ise ortalama yüzde 24,6 oranında artış söz konusudur.
Yeni tarifeler 2 Temmuz 2025 tarihi itibariyle geçerli olacaktır.