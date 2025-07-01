Doğalgaz fiyatlarında zam Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) yapılan açıklamaya göre, doğalgaza sanayi tüketicileri için yüzde 7,86 konut tüketicileri için ise yüzde 24,6 oranında zam yapıldı.

Haber Merkezi Giriş: 01.07.2025 - 21:21 Güncelleme: 01.07.2025 - 21:58 facebook

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