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Hafta başı 7.66 lira olan dolar dün 8.05 liraya kadar yükseldi, günü ise 8 lira civarında kapattı. Böylece kur geçen hafta Merkez Bankası'nın faiz artırımından önceki seviyesinin üzerine çıktı.

Dolar yeni güne 8.00, Euro ise 9.53 liradan başladı.

Bugün yurtiçinde piyasaları etkilemesi beklenen bir veri açıklanmayacak. Bunun yanında koronavirüs salgının ikinci dalgası Avrupa'da hafiflerken Türkiye'de şiddetlenmeye başladı.

Artan sayılar alınan tedbirlerin kapsamının genişletilme ihtimalini doğuruyor. Bu da ekonomik olarak bir risk unsuru oluşturuyor.