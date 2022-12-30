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Haberler Döviz SON DAKİKA Dövizde hareketlilik: Euro 20 TL'yi geçti! 30 Aralık Dolar TL ve Euro TL ne kadar? GÜNCEL KUR
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Dövizde hareketlilik: Euro 20 TL'yi geçti!

Döviz kurları haftanın son işlem gününe hareketli başladı. Euro 20 lirayı geçerek tarihi rekor kırarken dolar 18 lira 72 kuruş seviyesinde seyrediyor. İşte güncel döviz kuru...

SON DAKİKA Dövizde hareketlilik: Euro 20 TL'yi geçti! 30 Aralık Dolar TL ve Euro TL ne kadar? GÜNCEL KUR
HABERTURK.COM

Son dakika... Euro 20 TL'yi geçerek tarihi rekor kırdı. Haftaya yukarı yönlü başlayan euro TL kuru haftanın son işlem günü olan 30 Aralık Cuma yani bugüne de yukarı yönlü seyirle başladı. Gün boyu değer artışını sürdüren euro öğle saatlerinde 20 lirayı geçerek tarihi rekor kırdı.

Öte yandan dolar TL kuru da yukarı yönlü seyrini haftanın son iş gününde sürdürüyor. Geçtiğimiz günü 18 lira 71 kuruş seviyesinde kapatan dolar TL kuru yeni güne 18 lira 72 kuruş üzerinden başladı.

İşte güncel 30 Aralık dolar TL ve euro TL kur bilgisi...

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer

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