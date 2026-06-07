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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Düzce'de genç polis memuru Samet Özdemir evinde ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Düzce'de genç polis memuru evinde ölü bulundu

        Düzce'de görev yapan 30 yaşındaki polis memuru Samet Özdemir, kendisinden haber alınamaması üzerine meslektaşları tarafından evinde hareketsiz halde bulundu. Yapılan incelemede kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Özdemir'in son günlerde ağır grip geçirdiği öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07 Haziran 2026 - 13:01 Güncelleme:
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        Genç polis memuru ölü bulundu

        Düzce'de görev yapan 30 yaşındaki polis memuru Samet Özdemir, babasının kendisinden haber alamaması üzerine evine giren meslektaşları tarafından hareketsiz halde bulundu. Yaklaşık 3 gündür ağır grip geçirdiği öğrenilen genç polisin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, düzenlenen törenin ardından Zonguldak'a uğurlandı.

        OĞLUNDAN HABER ALAMADI

        İHA'daki habere göre olay; Düzce'de meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 4 yıllık polis memuru Samet Özdemir'den dün saat 18.30'dan itibaren haber alamayan babası, hayatından endişe ederek durumu oğlunun meslektaşlarına bildirdi.

        İhbar üzerine Özdemir'in Aziziye Mahallesi 992. Sokak'taki evine giden polis ekipleri, kapının açılmaması üzerine Düzce Belediyesi itfaiye ekiplerinden destek istedi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        İtfaiye ekiplerinin yardımıyla balkondan eve giren ekipler, genç polis memurunu odasında yerde hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Özdemir'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

        KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ

        Yapılan ilk incelemelerde, bilinen herhangi bir kronik sağlık sorunu olmayan genç polisin kalp krizi sonucu vefat ettiği belirlendi. Özdemir'in son 3 gündür ağır grip belirtileri yaşadığı öğrenildi.

        Hayatını kaybeden Özdemir için Düzce Şehir Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü personelinin ve sevenlerinin katıldığı törenin ardından, genç polis memurunun cenazesi defnedilmek üzere memleketi Zonguldak'a uğurlandı.

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        #düzce
        #Son dakika haberler
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