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3600 ek gösterge son durum: 3600 ek gösterge kimlere verilecek, şartları neler?

3600 ek gösterge çalışmaları hızla devam ederken kimin ne kadar ek gösterge alacağı merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin milyonlarca memuru yakından ilgilendiren 3600 ek göstergedeki gelişmeleri duyurdu. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, kimlere verilecek? İşte, 3600 ek gösterge son durum...

  • 01
    SON DAKİKA EK GÖSTERGE TASLAĞI | 3600 ek gösterge son durum: 3600 ek gösterge kimlere verilecek, şartları neler? Kim ne kadar ek gösterge alacak?

    3600 ek gösterge ile ilgili son dakika gelişmeleri takip ediliyor. Ek gösterge için ikinci toplantının gerçekleştirilmesinin ardında gözler üçüncü toplantı için Mayıs ayına çevrildi.  3600 ek gösterge taslağı Memur-Sen ve hükümet yetkililerinin gerçekleştireceği toplantının ardından tamamlanıp Meclis’e gelecek.  İşte, emekli maaşları ve ikramiyeleri için belirleyici olacak 3600 ek gösterge taslağında son durum...
  • 02
    SON DAKİKA EK GÖSTERGE TASLAĞI | 3600 ek gösterge son durum: 3600 ek gösterge kimlere verilecek, şartları neler? Kim ne kadar ek gösterge alacak?

    3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen Genel Merkezi'nde düzenlenen "4688 Sayılı Kanun ve 10. Yılında Toplu Sözleşme Kongresi"nin açılışında konuştu. Bakan Bilgin, "3600 ek gösterge meselesinde çalışmamız son aşamasına geldi. Ümidimiz Mayıs ayında çalışmayı tamamlamak ve Meclise intikal ettirmek" dedi.
  • 03
    SON DAKİKA EK GÖSTERGE TASLAĞI | 3600 ek gösterge son durum: 3600 ek gösterge kimlere verilecek, şartları neler? Kim ne kadar ek gösterge alacak?

    Bilgin, "Enflasyona karşı işçileri korumak bizim görevimiz. Bu konuda tarihsel adımlar atıldı. Bunlardan birisi hepinizin bildiği Türkiye’de asgari ücrette yapılan düzenleme. Enflasyon yüzde 36'iken yüzde 50 bir reel ücret artışı gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.
  • 04
    SON DAKİKA EK GÖSTERGE TASLAĞI | 3600 ek gösterge son durum: 3600 ek gösterge kimlere verilecek, şartları neler? Kim ne kadar ek gösterge alacak?

    3600 EK GÖSTERGE MAAŞLARA NASIL YANSIYACAK

    Halen 4 yıllık fakülte mezunu öğretmen ve polisler ile dini yükseköğrenim mezunu imam – hatipler 3000 ek göstergeye, hemşireler ise 2200 ek göstergeye tabiler. Otuz yıl hizmeti bulunanlardan ek göstergesi 3000 olanlar şu an 5 bin 592 TL, ek göstergesi 2200 olanlar ise 5 bin 435 TL emekli aylığı alıyorlar. Hepsi 3600 ek göstergeye çıkartıldığında emekli aylıkları 6 bin 826 TL’ye yükselecek.
  • 05
    SON DAKİKA EK GÖSTERGE TASLAĞI | 3600 ek gösterge son durum: 3600 ek gösterge kimlere verilecek, şartları neler? Kim ne kadar ek gösterge alacak?

    Otuz yıllık hizmeti bulunanlardan söz konusu meslek mensuplarının emekli ikramiyesi ise halen sırasıyla 202 bin ve 196 bin lira düzeyinde bulunuyor. 3600 ek gösterge bugün yürürlüğe girmiş olsa emekli ikramiyeleri 246 bin liraya çıkacak. Tazminat yansıtma oranlarının artırılması halinde bu rakamlar daha da artacak.
  • 06
    SON DAKİKA EK GÖSTERGE TASLAĞI | 3600 ek gösterge son durum: 3600 ek gösterge kimlere verilecek, şartları neler? Kim ne kadar ek gösterge alacak?

    3600 ek gösterge ile emekli aylığı ve ikramiye ne olacak?

    (TL)

    Mevcut emekli aylığı

    Mevcut ikramiye

    3600 sonrası emekli aylığı

    3600 sonrası ikramiye

    Emekli aylığı farkı

    İkramiye farkı

    Öğretmen

    5.592

    201.637

    6.826

    246.136

    1.234

    44.499

    Polis

    5.592

    201.637

    6.826

    246.136

    1.234

    44.499

    Hemşire

    5.435

    195.936

    6.826

    246.136

    1.391

    50.200

    İmam - hatip (*)

    5.592

    201.637

    6.826

    246.136

    1.234

    44.499

    İmam - hatip (**)

    5.435

    195.936

    6.826

    246.136

    1.391

    50.200

     

     

     

     

     

     

     

    Hesaplamalar 30 yıllık hizmet üzerinden yapılmıştır

    Emekli aylıklarına yüzde 4 oranında ek ödeme dahildir.

    (*) 4 yıllık dini yüksek öğrenim mezunu

    (**) Lisans mezunu
  • 07
    SON DAKİKA EK GÖSTERGE TASLAĞI | 3600 ek gösterge son durum: 3600 ek gösterge kimlere verilecek, şartları neler? Kim ne kadar ek gösterge alacak?

    3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSAR?

    3600 ek göstergede 4 meslek grubu; polis, öğretmen, hemşire ve din görevlisi için tek paket hazır. Yaklaşık 1.6 milyon memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge ile ilgili hazırlıklar tamamlandı. Yeni düzenlemeyle beraber hem emekli maaşları hem de memur maaşları ve emekli ikramiyelerinde artışlar olacak.
  • 08
    SON DAKİKA EK GÖSTERGE TASLAĞI | 3600 ek gösterge son durum: 3600 ek gösterge kimlere verilecek, şartları neler? Kim ne kadar ek gösterge alacak?

    EK GÖSTERGE NEDİR?

    Memurların emekli olduklarında alacakları emekli aylıkları ile emekli olurken alacakları emeklilik tazminatının hesaplanmasında çeşitli göstergeler kullanılıyor. Bu göstergeler ise hesaplamayı dolayısıyla da maaşı ve tazminatı otomatik olarak etkiliyor. Ek göstergenin 2200'lerden 3600'lere çıkması durumunda sadece emeklilik tazminatında 20 bin liraya yakın bir artış bekleniyor. Aynı zamanda emekli maaşında da artış olacak.

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