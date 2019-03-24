Millet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Habertürk'te Teke Tek Seçim Özel' programında Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlıyor.

CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"Rahatlığım şuradan geliyor; seçim kampanyası dönemindeyiz. Suçlamalarla sizi yormaya çalışlıyorlar. Siz eğer suçlu değilseniz; biri buradan geçiyor, biri buradan geçiyor. Üstünüze alınmadığınız zaman, size yakışmadığı zaman bir anlamı yok. Bazen bam teliniz geriliyor, gerilmemesi mümkün değil çünkü bütün kutsallarınız üzerinden konuşulmaya başlanıyor ya da bütün değerleriniz üzerinden konuşulmaya başlanıyor bu sizi üzüyor. Ama sonra diyorsunuz ki '16 milyon insana karşı sorumlusunuz. Bir insanın kötü sözü sizi niye üzsün ki?'

"Binali Yıldırım'ın kendi kişisel tavrını temsil edip etmediğinden emin değilim. Tavrı hoş; güzel. Nezaketen de bir iki defa temasımız oldu. Ama ben 'buluşalım' dedim mesela. Bu hoşgörü ve açık olan bir insanın bunu kabul etmesi gerekiyor. Acaba orada bir irade bağımlılığı mı var?"

Altaylı'nın Cumhurbaşkanı ile buluşmasını hatırlatması üzerine İmamoğlu, "Yıldırım'ın birinden izin alması mı gerekiyor? Benim öyle bir izin makamım yok mesela."