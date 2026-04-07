Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Yargı Son dakika: Ekrem İmamoğlu'na soruşturma | Son dakika haberleri

        Ekrem İmamoğlu'na soruşturma

        İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında yargı mensuplarını hedef aldığı gerekçesiyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca re'sen soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2026 - 09:13 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İmamoğlu'na soruşturma

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" duruşmasında sarf ettiği sözler nedeniyle "kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret" suçundan re'sen soruşturma başlatıldığını bildirdi.

        Başsavcılıktan yapılan açıklamada, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince dün yapılan duruşmada, sanık Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü ve kamuoyunda "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" olarak bilinen soruşturmada görev yapan yargı mensuplarına yönelik sarf ettiği anlaşılan "Bu dosyada tek suç örgütü var, iddia makamıdır." sözleri nedeniyle "kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret" suçundan resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Özkan Yalım'a kesin ihraç istemi

        CHP Sözcüsü Zeynel Emre, "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın, kesin ihraç istemiyle, tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkine karar verildiğini bildirdi

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Trump İran için verdiği süreleri defalarca erteledi
        Trump İran için verdiği süreleri defalarca erteledi
        Petrol fiyatı yükseliyor
        Petrol fiyatı yükseliyor
        Trump 2 pilotu kurtarma operasyonunu anlattı
        Trump 2 pilotu kurtarma operasyonunu anlattı
        Süre 1 Haziran’da doluyor
        Süre 1 Haziran’da doluyor
        Bursa'da çifte cinayet... Baba ile oğlunu öldürdü!
        Bursa'da çifte cinayet... Baba ile oğlunu öldürdü!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        "12 yılı devirdik"
        "12 yılı devirdik"
        Yaşlı kadını altınları için öldürdü; tutuklandı
        Yaşlı kadını altınları için öldürdü; tutuklandı
        İnsanoğlu 54 yıl sonra Ay yörüngesinde
        İnsanoğlu 54 yıl sonra Ay yörüngesinde
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli
        6 bölge için sağanak yağmur uyarısı!
        6 bölge için sağanak yağmur uyarısı!
        Instagram'ın var olmayan dijital fenomenleri
        Instagram'ın var olmayan dijital fenomenleri
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Fenerbahçe'de Asensio şoku!
        Fenerbahçe'de Asensio şoku!
        "Amerikan halkı eve dönüş istiyor"
        "Amerikan halkı eve dönüş istiyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gündemimizde ara seçim yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gündemimizde ara seçim yok
        Beşiktaş'ta elde kaldı kupa!
        Beşiktaş'ta elde kaldı kupa!