Elazığ'da 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 04.45 de merkez üssü Sivrice ilçesi olan 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin yaklaşık yerin 7 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.
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