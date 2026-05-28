Elazığ’da bir adam, sulama kanalında ölü bulundu
Elazığ'da su kanalında hareketsiz halde bulunan 39 yaşındaki Ali Ataşsalar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı
SULAMA KANALINDA BULUNDU
İHA'daki habere göre olay, Çatalçeşme Mahallesi Kümeevler Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokaktan geçen vatandaşlar, su kanalında bir kişinin hareketsiz yattığını görmelerinin ardından durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
Bunun üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Su kanalındaki kişi, Su Altı Grup Amirliğine bağlı Kurbağa Adamlar tarafından sudan çıkarılarak olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.
KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden kişinin 39 yaşındaki Ali Ataşsalar olduğu öğrenildi. Ataşsalar’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Ekipler tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.