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HaberlerEmlak

Son dakika! Emlak Konut GYO, Finans Merkezi kapsamında 3.7 milyar TL'lik sözleşme imzaladı

HABERTURK.COM

Son dakika haberi... Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Protokolü çerçevesinde ihale ettiği işler kapsamında yaklaşık 3.7 milyar TL'lik üç sözleşme imzaladığını duyurdu. Siyahkalem Mühendislik&Mustafa Ekşi İnşaat iş ortaklığı ile KDV hariç 1.14 milyar TL, Güryapı Restorasyon & Yapı ve Yapı İnşaat iş ortaklığı ile KDV hariç 1.84 milyar TL, Yüklenici ASL İnşaat ile KDV hariç 719.2 milyon lira bedel üzerinden sözleşmeler imzalandı

SON DAKİKA!

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı İstanbul Finans Merkezi kapsamında 3.7 milyar TL'lik bedelli üç sözleşme imzalandığını duyurdu.

Konuya ilişkin olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi: "İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Protokolü çerçevesinde Şirketimiz tarafından ihale edilen İstanbul Uluslararası Finans Merkezi 3328 Ada 1 ve 13 Rekreasyon Parselleri İkmal İnşaatı İşi, Yüklenici Siyahkalem Müh. İnş. San. ve Tic. A.Ş. & Mustafa Ekşi İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı ile 1.140.000.000,00 TL (KDV Hariç),3328 Ada 14 Parsel Özel Proje Alanı İkmal İnşaatı İşi, Yüklenici Güryapı Restorasyon Taah. ve Tic. A.Ş. & Yapı ve Yapı İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı ile 1.842.000.000,00 TL (KDV hariç),3328 Ada 2 Parsel İkmal İnşaatı İşi, Yüklenici ASL İnşaat Taah. ve San. Tic. Ltd. Şti. ile 719.200.000,00 TL (KDV Hariç) bedeli üzerinden 08.11.2019 tarihinde sözleşmeler imzalanmıştır."

İstanbul Finans Merkezi projesinin bir türlü beklendiği şekilde ilerlememesi üzerine Türkiye Varlık Fonu (TVF) eylül ayı sonunda projenin yüklenicileri arasındaki üç şirket olan Ağaoğlu, İntaş ve YDA'nın yüzde 35'lik alana tekabül eden kısımda bugüne kadar yaptığı masrafları tazmin ederek haklarının tamamını devralmıştı.

 

 

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