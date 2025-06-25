Emre Belözoğlu Antalyaspor'a veda etti!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Onvo Antalyaspor'u çalıştıran teknik direktör Emre Belözoğlu, kulübe veda ettiğini açıkladı.

14 Ocak'ta Akdeniz temsilcisinde göreve başlayan Emre Belözoğlu, takımı başında 20 maça çıktı ve 1.15'lik puan ortalaması tutturdu.

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan 44 yaşındaki çalıştırıcının açıklamaları şu şekilde:

Sevgili Antalya şehri ve kıymetli Antalyaspor taraftarı;

Geldiğim günden itibaren bize gösterilen sevginin, ilgi alakanın benim için çok özel bir yeri olacak.

Şairin, “Eğer zafer ve felaket ile karşılaşabilir ve bu iki sahtekara aynı şekilde davranabilirseniz…” mısraları bana hep ilham oldu.

Sporculuk ve teknik adamlık dönemlerimde hep bakmam gereken yerin burası olduğunu gördüm.

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Spekülasyonlar, olmayan gerçeklerin var gibi konuşulması geçmişten bugüne hayatımızın doğal bir parçası haline geldi ne yazık ki…

Görev sürem boyunca imkanlarımızı sonuna kadar zorlayarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. İmkanlarımız çerçevesinde takım olarak en iyi mücadeleyle karşılığını aldığımız bir sezonu tamamladık ve hemen yeni sezon planlamasına başladık. Ancak, gelinen noktada gelecek sezon için görünen ve gerçek olan durumların görevime devam edemeyecek hale gelmesi sebebiyle ayrılma kararı aldığımı üzülerek paylaşmak istiyorum.