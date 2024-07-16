Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler hazırlanan 53 maddelik kanun teklifiyle ilgili açıklamada bulundu.

Söz konusu kanun teklifinde en düşük emekli aylığının 12.500 TL'ye çıkarılması öngörüldü.

Güler, Temmuz aralık döneminde 3.7 milyon kişiyi etkileyecek bu artışın bütçeye maliyetinin 33.2 milyar TL olacağı bilgisini paylaştı. Seyyanen zammın söz konusu olmadığını ifade eden Güler Hazine desteğiyle en düşük aylıların 12.500 liraya tamamlanacağını söyledi.

Güler "Önümüzdeki dönem emeklilik sisteminde daha dengeli, daha adil bir uygulamayı hayata geçirmemiz gerekiyor, bunun için bütçe disiplinini bozmadan bir gelir kalemi oluşturmamız lazım, bu konuda çalışmalarımız devam ediyor" dedi.