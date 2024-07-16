Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.124,15 %0,54
        DOLAR 33,0932 %0,25
        EURO 36,0910 %0,28
        GRAM ALTIN 2.595,11 %0,99
        FAİZ 41,42 %1,82
        GÜMÜŞ GRAM 32,83 %0,78
        BITCOIN 63.195,00 %-0,92
        GBP/TRY 42,9197 %0,18
        EUR/USD 1,0894 %0,00
        BRENT 84,11 %-0,87
        ÇEYREK ALTIN 4.242,77 %0,98
        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Son dakika: En düşük emekli aylığı belli oldu - Sosyal Güvenlik Haberleri

        En düşük emekli aylığı belli oldu

        Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler hazırlanan kanun teklifiyle en düşük emekli aylığının 12.500 TL'ye çıkarılacağını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.07.2024 - 12:13 Güncelleme: 16.07.2024 - 12:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        En düşük emekli aylığı belli oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler hazırlanan 53 maddelik kanun teklifiyle ilgili açıklamada bulundu.

        Söz konusu kanun teklifinde en düşük emekli aylığının 12.500 TL'ye çıkarılması öngörüldü.

        Güler, Temmuz aralık döneminde 3.7 milyon kişiyi etkileyecek bu artışın bütçeye maliyetinin 33.2 milyar TL olacağı bilgisini paylaştı. Seyyanen zammın söz konusu olmadığını ifade eden Güler Hazine desteğiyle en düşük aylıların 12.500 liraya tamamlanacağını söyledi.

        Güler "Önümüzdeki dönem emeklilik sisteminde daha dengeli, daha adil bir uygulamayı hayata geçirmemiz gerekiyor, bunun için bütçe disiplinini bozmadan bir gelir kalemi oluşturmamız lazım, bu konuda çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

        Detaylar geliyor...

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yurt dışı çıkış harcının yeni bedeli açıklandı
        Yurt dışı çıkış harcının yeni bedeli açıklandı
        Erzurum'daki selin yıkımı görüntülendi!
        Erzurum'daki selin yıkımı görüntülendi!
        Yıkım kararı için ilişki teklif etmişti! Hakim karşısında!
        Yıkım kararı için ilişki teklif etmişti! Hakim karşısında!
        Geliş saati belli oldu!
        Geliş saati belli oldu!
        Plajı boşaltın kavgasında kurşun yağmuru!
        Plajı boşaltın kavgasında kurşun yağmuru!
        Kabus evi! 16 yaşındaki kız çocuğu cinsel saldırıya uğradı
        Kabus evi! 16 yaşındaki kız çocuğu cinsel saldırıya uğradı
        AKOM'dan İstanbul'a flaş uyarı!
        AKOM'dan İstanbul'a flaş uyarı!
        Ay'da ilk kez mağara keşfedildi
        Ay'da ilk kez mağara keşfedildi
        İspanya'da dev kutlama
        İspanya'da dev kutlama
        240 hane boşaltıldı! Elektrikler kesildi! Alevler 2. gününde!
        240 hane boşaltıldı! Elektrikler kesildi! Alevler 2. gününde!
        Sivrisinek ısırıklarında yapılan bu hata ikinci enfeksiyon sebebi!
        Sivrisinek ısırıklarında yapılan bu hata ikinci enfeksiyon sebebi!
        Biden'dan "kaybetmeyeceğim" mesajı
        Biden'dan "kaybetmeyeceğim" mesajı
        Ferdi için flaş takas!
        Ferdi için flaş takas!
        Macaristan ve AB arasında ipler kopmak üzere
        Macaristan ve AB arasında ipler kopmak üzere
        YKS sonuçları açıklandı!
        YKS sonuçları açıklandı!
        Cenk Tosun Fenerbahçe'de!
        Cenk Tosun Fenerbahçe'de!
        En kötü 10 yeme alışkanlığı! Vücuttaki iltihabı artırıyor
        En kötü 10 yeme alışkanlığı! Vücuttaki iltihabı artırıyor
        Kaslar yarışıyor
        Kaslar yarışıyor
        Saç telinizi suya koyun... Batıyorsa işte sebebi!
        Saç telinizi suya koyun... Batıyorsa işte sebebi!