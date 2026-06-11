Erden Timur tahliye edildi
Eski Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili ve NEF Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, yurtdışına çıkış yasağı ve karakola giderek imza verme şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edildi
Giriş: 11 Haziran 2026 - 16:30 Güncelleme:
Eski Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili ve NEF Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, tahliye edildi.
Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "futbolda bahis" iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Galatasaray'ın eski Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur gözaltına alınmıştı.
Ardından soruşturmanın seyri değişerek Timur’un dosyası ayrılmış ve Aklama Büroya tarafından ele alınmıştı.
29 Aralık günü ise Timur, ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklanmıştı. Timur, İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince yurtdışına çıkış yasağı ve karakola giderek imza verme şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
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