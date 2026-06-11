Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Erden Timur, tahliye edildi - Erden Timur kimdir, neden tutuklandı? | Son dakika haberleri

        Erden Timur tahliye edildi

        Eski Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili ve NEF Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, yurtdışına çıkış yasağı ve karakola giderek imza verme şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edildi

        Giriş: 11 Haziran 2026 - 16:30 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Erden Timur tahliye edildi

        Eski Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili ve NEF Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, tahliye edildi.

        Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "futbolda bahis" iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Galatasaray'ın eski Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur gözaltına alınmıştı.

        Ardından soruşturmanın seyri değişerek Timur’un dosyası ayrılmış ve Aklama Büroya tarafından ele alınmıştı.

        29 Aralık günü ise Timur, ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklanmıştı. Timur, İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince yurtdışına çıkış yasağı ve karakola giderek imza verme şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Özgür Özel PM'den istifa kararı aldı

        CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve ekibi Parti Meclisi'nden istifa kararı aldı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız
        Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Özel'in ekibindeki 28 isim CHP PM'den istifa etti
        Özel'in ekibindeki 28 isim CHP PM'den istifa etti
        Araç muayene istasyonda darp sonucu ölen polisle ilgili dava başladı!
        Araç muayene istasyonda darp sonucu ölen polisle ilgili dava başladı!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
        Fenerbahçe'de kritik toplantı!
        Fenerbahçe'de kritik toplantı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı!
        Uyuşturucu operasyonunda CHP'li vekil Beker'in oğlu da gözaltında
        Uyuşturucu operasyonunda CHP'li vekil Beker'in oğlu da gözaltında
        Galatasaray'dan Rafael Leao bombası!
        Galatasaray'dan Rafael Leao bombası!
        2 ay sonra düğünü olacaktı... Banyoda şüpheli ölüm!
        2 ay sonra düğünü olacaktı... Banyoda şüpheli ölüm!
        "Kendimi affettim"
        "Kendimi affettim"
        Vance: Netanyahu, ABD ile ilgili yanılgılar yaşadı
        Vance: Netanyahu, ABD ile ilgili yanılgılar yaşadı
        Bu ülke kilo almayı yasakladı!
        Bu ülke kilo almayı yasakladı!
        Can Uzun'dan transfer açıklaması!
        Can Uzun'dan transfer açıklaması!
        Ünlülerin final maçı coşkusu
        Ünlülerin final maçı coşkusu
        Nijeryalı erkek Hong Kong'lu kadını 117 milyon TL dolandırdı!
        Nijeryalı erkek Hong Kong'lu kadını 117 milyon TL dolandırdı!
        MSB: Provokasyonu takip ediyoruz
        MSB: Provokasyonu takip ediyoruz
        Gizemli arkadaş
        Gizemli arkadaş
        Burası bir huzurevi değil!
        Burası bir huzurevi değil!