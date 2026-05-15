Erzincan'da otomobil dereye yuvarlandı; 2 ölü, 1 yaralı
Erzincan-Sivas kara yolunda, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil dereye yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı
Giriş: 15 Mayıs 2026 - 12:39 Güncelleme:
OTOMOBİL DEREYE YUVARLANDI
DHA'daki habere göre kaza; saat 10.00 sıralarında Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidi Heybeli mevkisinde meydana geldi. Otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak dereye yuvarlandı.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İhbarla olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaralı, sağlık ekiplerince ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ölenlerin kimlikleri belirlenmeye çalışırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
