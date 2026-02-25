Konya’da Turgut Güneş’in sevgilisi ve sevgilisinin eşi tarafından öldürülmesiyle ilgili soruşturma tamamlandı.

BOŞ ARAZİDE CANSIZ BEDENİ BULUNMUŞTU

Habertürk.com haber merkezinden Zafer Samancı'nın haberine göre geçen yıl temmuz ayında kaybolan Turgut Güneş'in 6 gün sonra Sulutaş Mahallesi’ndeki boş arazide bir çoban tarafından cansız bedeni bulunmuştu.

ÇİFT, CİNAYETİ İTİRAF ETMİŞTİ

Olayı araştıran polis, Güneş'in ilişki yaşadığı öne sürülen Rabia Şarlak ile eşi Ahmet Şarlak'ı gözaltına almıştı. Çift, emniyetteki sorgularında cinayeti itiraf etmişti. Güneş’i evlerine çağırdıktan sonra çıkan tartışma sonucu boğarak öldürdüklerini ve cansız bedeni yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki araziye gömdüklerini anlatmıştı.

PLASTİK KELEPÇE TAKIP KOLİ BANDI İLE BOĞMUŞTU

Güneş'in plastik kelepçe takıldıktan sonra koli bandıyla boğularak öldürüldüğü belirlenmişti.

CİNAYETTEN KADINA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET, KOCASINA 24 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Olayla ilgili soruşturmayı tamamlayan savcılık, Rabia Şarlak hakkında “tasarlayarak öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan 14 yıla kadar hapis istedi. Eşinin, sevgilisini öldürmesine yardımcı olduğu gerekçesiyle Ahmet Şarlak hakkında ise “haksız tahrik altında tasarlayarak öldürme” suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan da 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.