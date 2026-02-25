Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Eşiyle bir olup sevgilisini öldürmüştü... İstenen cezalar belli oldu | Son dakika haberleri

        Eşiyle bir olup sevgilisini öldürmüştü... İstenen cezalar belli oldu

        Konya'da Turgut Güneş'in sevgilisi ve sevgilisinin eşi tarafından öldürülmesiyle ilgili soruşturma tamamlandı. Savcılık, Güneş'in sevgilisi Rabia Şarlak için ağırlaştırılmış müebbet, eşi Ahmet Şarlak hakkında 24 yıla kadar hapis talep etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2026 - 15:44 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eşiyle sevgilisini öldürmüştü, cezası belli oldu
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Konya’da Turgut Güneş’in sevgilisi ve sevgilisinin eşi tarafından öldürülmesiyle ilgili soruşturma tamamlandı.

        BOŞ ARAZİDE CANSIZ BEDENİ BULUNMUŞTU

        Habertürk.com haber merkezinden Zafer Samancı'nın haberine göre geçen yıl temmuz ayında kaybolan Turgut Güneş'in 6 gün sonra Sulutaş Mahallesi’ndeki boş arazide bir çoban tarafından cansız bedeni bulunmuştu.

        ÇİFT, CİNAYETİ İTİRAF ETMİŞTİ

        Olayı araştıran polis, Güneş'in ilişki yaşadığı öne sürülen Rabia Şarlak ile eşi Ahmet Şarlak'ı gözaltına almıştı. Çift, emniyetteki sorgularında cinayeti itiraf etmişti. Güneş’i evlerine çağırdıktan sonra çıkan tartışma sonucu boğarak öldürdüklerini ve cansız bedeni yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki araziye gömdüklerini anlatmıştı.

        PLASTİK KELEPÇE TAKIP KOLİ BANDI İLE BOĞMUŞTU

        Güneş'in plastik kelepçe takıldıktan sonra koli bandıyla boğularak öldürüldüğü belirlenmişti.

        CİNAYETTEN KADINA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET, KOCASINA 24 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

        Olayla ilgili soruşturmayı tamamlayan savcılık, Rabia Şarlak hakkında “tasarlayarak öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan 14 yıla kadar hapis istedi. Eşinin, sevgilisini öldürmesine yardımcı olduğu gerekçesiyle Ahmet Şarlak hakkında ise “haksız tahrik altında tasarlayarak öldürme” suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan da 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

        YARGILANMA İDDİANAME KABUL EDİLİNCE BAŞLAYACAK

        İddianame kabul edilince sanıkların yargılanması önümüzdeki süreçte başlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Meriç ve Tunca nehirlerinin debisindeki düşüş devam ediyor

        Edirne'de taşkına yol açan Tunca ve Meriç nehirlerinde dün başlayan debi gerilemesi sürüyor.Bölgesel yağışlar, kar erimeleri ve Bulgaristandaki barajlardan yapılan kontrollü su salımı nedeniyle geçen hafta su seviyeleri hızla yükselen iki nehir, taşkınlara neden oldu

        #Konya
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özel okullara fiyat incelemesi
        Özel okullara fiyat incelemesi
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te
        Esnaftan 'yemek kartı' isyanı
        Esnaftan 'yemek kartı' isyanı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit pilot için taziye mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit pilot için taziye mesajı
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        Ramazan Günlüğü 7. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 7. Bölüm
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        Eşi 20 gün erken geldi! Şimdi gözler Yaren'de
        Eşi 20 gün erken geldi! Şimdi gözler Yaren'de
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        "Milletimizin başı sağ olsun"
        "Milletimizin başı sağ olsun"
        570 milyonluk rövanş!
        570 milyonluk rövanş!
        Boşandılar
        Boşandılar
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        Venedik değil Çukurova... Narenciye bahçesine motorlu kayıkla gitti!
        Venedik değil Çukurova... Narenciye bahçesine motorlu kayıkla gitti!
        İstanbul'a kar uyarısı! Nerelere kar yağacak?
        İstanbul'a kar uyarısı! Nerelere kar yağacak?
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        Meğer TikTok'un da yıldızıymış
        Meğer TikTok'un da yıldızıymış
        Tüm illerde Siirt şampiyon
        Tüm illerde Siirt şampiyon