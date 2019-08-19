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Son dakika... Eşiyle tartıştı, nehre atladı!

İHA

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde eşiyle tartışan N.T., polisin ikna çalışmasına rağmen kendisini köprüden Filyos Nehri'ne bıraktı. N.T., itfaiye ekipleri tarafından nehirden çıkarılarak tedavi altına alındı. N.T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

Nehirden atladı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde dün akşam saatlerinde, ilçesi girişindeki Çaycuma köprüsünde çıplak halde bir kişinin köprünün altındaki su boruların üzerinde oturduğunu gören vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri eşiyle tartıştığı için köprüye çıktığı iddia edilen 35 yaşındaki N.T.'yi uzun süre ikna etmeye çalıştı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

İHA'daki habere göre ikna olmayan N.T., Filyos nehrine atladı. Bir süre nehirde sürüklenen N.T.'yi Çaycuma Belediyesi itfaiye ekipleri çıkardı. N.T., olay yerinde hazır bekletilen ambulans ile Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. N.T.'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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