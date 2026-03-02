Canlı
        SON DAKİKA: Eski başkan kira tartışmasında vuruldu | Aydın haberleri | Son dakika haberleri

        Eski başkan kira tartışmasında vuruldu!

        Aydın'da, Şoförler ve Otomobilciler Odası eski başkanı Hüsnü Öten, silahlı saldırıya uğrayıp ayağından vuruldu. Olayın tesis kirası nedeniyle meydana geldiği iddia edilirken, polis ekipleri H.C.'nin yakalanması için çalışma başlattı

        Giriş: 02.03.2026 - 11:11
        Eski başkan kira tartışmasında vuruldu!
        Aydın'da olay, bugün sabah saatlerinde Kuşadası ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.C. isimli şüpheli, sokakta karşılaştığı Şoförler ve Otomobilciler Odası eski başkanı Hüsnü Öten’e silahla ateş ederek ayağından vurdu.

        AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

        İHA'daki habere göre silah sesleri üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ayağından silahla vurularak yaralanan Öten, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        "TESİS KİRASI" TARTIŞMASI İDDİASI

        Olayın tesis kirası nedeniyle meydana geldiği iddia edilirken, polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.

        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Geçici Liderlik Konseyi" görevine başladı

        İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Ali Hamaney'in ölümü sonrası yeni liderin seçilmesine kadar "Velayet-i Fakih" makamının görevlerini yürütecek "Geçici Liderlik Konseyi"nin görevine başladığını belirtti

        #Aydın
        #Son dakika haberler
