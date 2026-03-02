Aydın'da olay, bugün sabah saatlerinde Kuşadası ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.C. isimli şüpheli, sokakta karşılaştığı Şoförler ve Otomobilciler Odası eski başkanı Hüsnü Öten’e silahla ateş ederek ayağından vurdu.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

İHA'daki habere göre silah sesleri üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ayağından silahla vurularak yaralanan Öten, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"TESİS KİRASI" TARTIŞMASI İDDİASI

Olayın tesis kirası nedeniyle meydana geldiği iddia edilirken, polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.