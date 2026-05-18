        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Eskişehir'de yangından sürünerek kaçmaya çalışan kadın dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti

        Eskişehir'de yangından sürünerek kaçmaya çalışan kadın dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti

        Eskişehir'de bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 42 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi. Yatak odasında çıkan yangından sürünerek kaçmaya çalıştığı belirlenen kadının, kapıya ulaştığı sırada bilincini kaybettiği öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18 Mayıs 2026 - 14:55 Güncelleme:
        Sürünerek kaçmaya çalışan kadın öldü
        Eskişehir'de bir dairenin yatak odasında çıkan yangında sürünerek kaçmaya çalışan ve dumandan zehirlenmesi sonucu durumunun ağır olduğu öğrenilen kadın hastanede hayatını kaybetti.

        NEDENİ BİLİNMEYEN YANGIN ÇIKTI

        İHA'daki habere göre olay; dün öğle saatlerinde Eskişehir'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4 katlı bir apartmanın son katındaki dairenin yatak odasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        HAREKETSİZ BULUNDU

        İtfaiye ekiplerinin içeriden ve dışarıdan müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın sonrası daireye giren ekipler, kapının hemen arkasında 42 yaşındaki Saniye A.'yı hareketsiz buldu.

        SÜRÜNEREK KAPIYA ULAŞMIŞ

        Odada mahsur kalan ve yoğun dumandan etkilenen kadının yatak odasından daire kapısına kadar sürünerek ulaştığı ancak burada bilincini kaybettiği belirlendi.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Ekipler tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Saniye A., bilinci kapalı halde Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Saniye A.'nın, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

        Şehit polislere gözyaşlarıyla veda

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde şehit olan polis memurları Erkan Tütüncüler ile Emrah Koç için tören düzenlendi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, törende yaptığı konuşmada, bugün büyük bir acının tarifsiz bir yürek yangının içinde olduklarını belirtti

