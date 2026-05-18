Eskişehir'de bir dairenin yatak odasında çıkan yangında sürünerek kaçmaya çalışan ve dumandan zehirlenmesi sonucu durumunun ağır olduğu öğrenilen kadın hastanede hayatını kaybetti.

NEDENİ BİLİNMEYEN YANGIN ÇIKTI

İHA'daki habere göre olay; dün öğle saatlerinde Eskişehir'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4 katlı bir apartmanın son katındaki dairenin yatak odasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

HAREKETSİZ BULUNDU

İtfaiye ekiplerinin içeriden ve dışarıdan müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın sonrası daireye giren ekipler, kapının hemen arkasında 42 yaşındaki Saniye A.'yı hareketsiz buldu.

SÜRÜNEREK KAPIYA ULAŞMIŞ

Odada mahsur kalan ve yoğun dumandan etkilenen kadının yatak odasından daire kapısına kadar sürünerek ulaştığı ancak burada bilincini kaybettiği belirlendi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ekipler tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Saniye A., bilinci kapalı halde Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Saniye A.'nın, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.