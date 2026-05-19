Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Yargı Son dakika: Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesine yönelik soruşturmada 15 şüpheli tutuklandı | Son dakika haberleri

        Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesine yönelik soruşturmada 15 şüpheli tutuklandı

        Eskişehir merkezli "yolsuzluk" soruşturmasında gözaltına alınan ve aralarında Tepebaşı Belediyesi görevlilerinin de bulunduğu 25 şüpheliden 15'i tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Mayıs 2026 - 09:16 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tepebaşı Belediyesinde 15 tutuklama

        Eskişehir merkezli operasyonda gözaltına alınan ve aralarında Tepebaşı Belediyesi görevlilerinin de bulunduğu 25 şüpheliden 15'i tutuklandı.

        İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosunca ihbar ve şikayetler üzerine "zincirleme suretiyle nitelikli zimmet", "evrakta sahtecilik", "213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Aralarında belediye başkan yardımcıları S.Y. ve B.Ç. ile Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın özel kalem müdürü Ö.E'nin de bulunduğu şüpheliler, adliyeye getirildi.

        REKLAM

        Polis ekipleri, zanlıların sevki sırasında adliye binası önünde geniş güvenlik önlemi aldı. Savcılık sorgularının ardından 25 şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

        15 KİŞİ TUTUKLANDI

        Şüphelilerden belediye başkan yardımcısı S.Y, özel kalem müdürü Ö.E, operasyon sırasında Ö.E. ile aynı evde olduğu belirlenen belediyede görevli yöneticilerden D.G. ile C.T, C.A.A, E.C, F.B.A, F.T, M.Ç, O.M, Ö.E, S.U, Ş.Y, T.G. ve T.M.Y. tutuklandı.

        Belediye başkan yardımcısı B.Ç'nin de aralarında yer aldığı 10 şüphelinin ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verildi.

        ÇOK SAYIDA FATURA İNCELENDİ

        Operasyon kapsamında, Tepebaşı Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğünün düzenlediği etkinlik ve yemek organizasyonlarına ilişkin çok sayıda faturanın incelendiği öğrenildi.

        Şüphelilerin, belediyenin aşevinde bağışçıların desteğiyle hazırlanıp ihtiyaç sahiplerine dağıtılan yemekleri, anlaştıkları şirketlerden temin etmiş gibi göstererek fatura kestiği ve şirketlere ödeme yaptıkları, şirketlerin de fatura ücretlerini tahsil ettikten sonra nakit olarak belediye yöneticilerine verdikleri iddia edildi.

        REKLAM

        HAKSIZ KAZANÇ İDDİASI

        Bazı belediye görevlilerinin bu yöntemle aile yakınlarına "tabela" şirket açtırdığı ve yemek şirketlerinden buna ilişkin ödeme aldıkları öne sürüldü. Şüphelilerin belediye tarafından düzenlenen etkinliklerde katılımcı sayısını yüksek göstererek faturadaki ücretleri yükselttiği ve bu yöntemle haksız kazanç elde ettikleri iddia edildi.

        Belediyedeki görevlilerin kentte faaliyet gösteren restoran ve organizasyon şirketleri sahiplerinin bilgisi olmadan, onlar adına doğrudan temin için teklif yazdıkları ileri sürüldü, bilgisine başvurulan restoran ve organizasyon şirketi sahiplerinin ise tekliflerdeki imzaların kendilerine ait olmadığını ifade ettiği öğrenildi.

        Firma görevlilerinden imza örnekleri alınarak Adli Tıp Kurumu'nda teklif belgelerindeki imzalarla karşılaştırıldığı, teklif mektuplarında yer alan firmalara ait olduğu sanılan imzaların sahte olduğu bilgisine ulaşıldı.

        NE OLMUŞTU?

        Eskişehir merkezli, Ankara ve Adana'da 14 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda, 33'ü Tepebaşı Belediyesinde görevli olmak üzere 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Operasyonda, aralarında belediye başkan yardımcısı S.Y. ile Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın özel kalem müdürü Ö.E'nin de bulunduğu 23 zanlı gözaltına alınmıştı.

        Soruşturma kapsamında 35 kişinin de emniyette ifadelerine başvurulduğu öğrenilmişti. Operasyonun devamında belediye başkan yardımcısı B.Ç. ile bir şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 25'e yükselmişti. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Ö.E'nin Keskin Mahallesi'ndeki ikametinin bahçesinde yapılan aramada, toprağın altına gizlenmiş bir oda tespit edilmişti.

        Odada yapılan aramada Ö.E'ye ait 9 gümrük kaçağı "coin (kripto para) madenciliği" cihazı ele geçirilmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Şehit polislere gözyaşlarıyla veda

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde şehit olan polis memurları Erkan Tütüncüler ile Emrah Koç için tören düzenlendi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, törende yaptığı konuşmada, bugün büyük bir acının tarifsiz bir yürek yangının içinde olduklarını belirtti

        #Eskişehir
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        107 yıl önce atılan ilk adım... 88 yıllık coşku!
        107 yıl önce atılan ilk adım... 88 yıllık coşku!
        Siyasilerden ve kabine üyelerinden mesajlar
        Siyasilerden ve kabine üyelerinden mesajlar
        Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları
        Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları
        G.Saray'a Bernardo Silva transferinde müjde!
        G.Saray'a Bernardo Silva transferinde müjde!
        Mersin'de 6 kişinin öldüğü kanlı saldırıyla ilgili valilikten açıklama!
        Mersin'de 6 kişinin öldüğü kanlı saldırıyla ilgili valilikten açıklama!
        Muazzez Bayhan kayıp değilmiş... Sır perdesi aralandı!
        Muazzez Bayhan kayıp değilmiş... Sır perdesi aralandı!
        "Savaş durumunun devamı halinde başka cepheler açılacak"
        "Savaş durumunun devamı halinde başka cepheler açılacak"
        "Bu acıyı yaşarken yalnız hissettim"
        "Bu acıyı yaşarken yalnız hissettim"
        Serdal Adalı'dan Şenol Güneş sözleri!
        Serdal Adalı'dan Şenol Güneş sözleri!
        Tükenmişliğin yeni adı: Bed Rotting!
        Tükenmişliğin yeni adı: Bed Rotting!
        Evde çıkan yangın sonrası 5 çocuk ortadan kayboldu
        Evde çıkan yangın sonrası 5 çocuk ortadan kayboldu
        A Milli Takım'ın Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım'ın Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı!
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Beraat etti
        Beraat etti
        Bakan Gürlek duyurdu: Bir faili meçhul dosya daha çözüldü
        Bakan Gürlek duyurdu: Bir faili meçhul dosya daha çözüldü
        ABD'de İslam Merkezi'ne saldırı
        ABD'de İslam Merkezi'ne saldırı
        "Getireceğim oyuncular dünya yıldızı olacak"
        "Getireceğim oyuncular dünya yıldızı olacak"
        Türk bilim insanı başardı! Yeni tedavi yöntemlerine ışık tutacak
        Türk bilim insanı başardı! Yeni tedavi yöntemlerine ışık tutacak
        Özkan Yalım ek ifade verdi
        Özkan Yalım ek ifade verdi
        Abdullah Avcı, HT Spor'da değerlendirdi!
        Abdullah Avcı, HT Spor'da değerlendirdi!