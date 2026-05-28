Giriş: 28 Mayıs 2026 - 15:13
Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Taşlı Sokak'taki bir apartmanda yaşayan Erol Kaya (59), eşi tarafından mutfakta hareketsiz yatarken bulundu.
İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Belediye tabibi tarafından ölümü şüpheli değerlendirilen Kaya'nın cenazesi savcılık incelemesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi morguna gönderildi.
