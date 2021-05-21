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Son dakika... Esnaf ve sanatkarlara verilecek hibe desteği Resmi Gazete'de yer aldı

Son dakika haberi... Esnaf ve sanatkarlara koronavirüs salgını nedeniyle verilecek hibe desteğini içeren karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı

Son dakika... Esnaf ve sanatkarlara verilecek hibe desteği Resmi Gazete'de yer aldı
Esnaf ve sanatkarlar için hibe desteği Resmi Gazete'de
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İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre koronavirüs salgını nedeniyle esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere verilecek hibe desteğinin usul ve esasları belirlendi.

İHA'nın haberine göre hibe desteği tek seferde ödenmek üzere ekonomik faaliyet konuları Bakanlık tarafından belirlenecek iki ayrı grup için 5 bin TL ve 3 bin TL olacak.

Hibe desteğinden 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren gelir vergisi mükellefiyeti olan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek tacirler esas faaliyet konuları üzerinden yararlanabilecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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