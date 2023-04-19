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Haberler Gündem 3. Sayfa Savunması çıldırttı! Mehtap bebek evinde ölü bulunmuştu: Babasının ifadesi ortaya çıktı - Gündem haberleri
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Evde ölü bulunan Mehtap bebeğin babası: Biz şiddet uygulamadık

Adana'da geçtiğimiz günlerde annesinin anahtarı içeride unutması ve çevredekilerden yardım istemesinin ardında feci bir olay ortaya çıktı. İçeriye girenler evde 2 aylık bir bebeğin cansız bedeniyle karşılaştı. Uyuşturucu bağımlısı olan anne gözaltına alındıktan sonra kayıplara karışan baba da önceki gün yakalandı. Şüpheli ifadesinde ise, "Eşimle uyuşturucu bağımlısıyız. Bebeğimizle ilgilenemedik. Nasıl öldüğünü bilmiyorum ama biz şiddet uygulamadık" dedi

Savunması çıldırttı! Mehtap bebek evinde ölü bulunmuştu: Babasının ifadesi ortaya çıktı - Gündem haberleri
DHA

Adana'da annesinin anahtarı içeride unuttuğunu iddia ederek yardım istediği ekiplerin; evde cesediyle karşılaştığı 2 aylık bebeğin Mehtap bebeğin tutuklanan babası Suat Talay'ın (42) ifadesi ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre baba Talay'ın, 'Eşimle ben uyuşturucu bağımlısıyız. Uyuşturucu madde etkisinde olduğumuz için çocuğumuzla ilgilenemiyorduk. Çocuğumuzda gelişim geriliği vardı. Nasıl öldüğünü bilmiyorum. Fakat biz herhangi bir şiddet uygulamadık" dediği öğrenildi.

Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi'nde oturan Ayşegül Talay (30), 8 Nisan'da itfaiyeyi arayıp, evde anahtarını unuttuğunu söyleyerek yardım istedi. Ekipler, evde 2 aylık Mehtap bebeğin cesedini buldu. Uyuşturucu kullanmak suçundan kaydı bulunan Suat Talay ile kaçarak evlenen anne Ayşegül Talay, gözaltına alındı. Olay sırasında uyuşturucu etkisinde olduğu belirtilen, ifadesinde "İtfaiyeyi aradım. Bebeğimin öldüğünden haberim yoktu. 1 hafta önce babasıyla yıkamıştık. Sonra sobanın yanına yatırdım. Hiç uyanmadı. 1 haftadır uyuyor zannediyordum" diyen Ayşegül Talay mahkemece tutuklandı.

"UYUŞTURUCU ETKİSİNDEN DOLAYI İLGİLENEMEDİK"

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, firari olan şüpheli Suat Talay’ın yakalanması için çalışma başlattı. Polisin çalışması sonucu yakalanan baba Suat Talay gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Talay, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Talay’ın emniyetteki ifadesinde, “Eşimle ben uyuşturucu bağımlısıyız. Uyuşturucu madde etkisinde olduğumuz için çocuğumuzla ilgilenemiyorduk. Çocuğumuzda gelişim geriliği vardı. Nasıl öldüğünü bilmiyorum. Fakat biz herhangi bir şiddet uygulamadık” dediği öğrenildi.

Öte yandan, Adana Adli Tıp Kurumu’nda otopsisi tamamlanan Mehtap bebeğin cenazesi halen teslim alınmadı.

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