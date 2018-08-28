Türk savaş pilotu, F-35 uçağı ile ABD'deki ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan açıklamada "Türk savaş pilotu F-35 uçağı ile ABD'deki ilk F-35 uçuşunu 28 Ağustos'ta gerçekleştirilmiştir. " ifadesi kullanıldı.

F-35 Ortak Program Ofisinden (JPO), tüm F-35 ortaklarıyla mevcut program planlarının sürdürüleceği ve gelecekteki politika talimatlarına uyulacağı bildirmişti.

Merkezi başkent Washington'a yakın bir mesafede Virginia eyaletinin Arlington kentinde bulunan JPO Halkla İlişkiler Birimi, F-35 konusuyla ilgili yazılı bir açıklama yapmıştı.

Açıklamada, F-35 Ortak Program Ofisinin, 2019 Ulusal Savunma Yetki Yasası'nda (NDAA) belirtildiği üzere, ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerin durumu hakkında ABD Savunma Bakanlığının Kongreye rapor sunması gerekliliğini desteklediği kaydedilmişti.

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