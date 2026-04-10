Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika SON DAKİKA: Fatih Erbakan: Tarih bizi haklı çıkardı | Gaziantep haberleri | Son dakika haberleri

        Erbakan: Tarih bizi haklı çıkardı

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "İsrail'in ve Amerika'nın gerçekleştirdiği bu hain siyonist saldırıları da lanetliyoruz ve kınıyoruz. Tarih bizi bir kez daha haklı çıkarmıştır. Milli Görüş olarak başta merhum Erbakan Hocamız Irak'ı İsrail'in hedefleri için parçaladıklarını ifade etmiştir. Suriye'yi İsrail'in büyük İsrail hedefine ulaşabilmek için adeta ameliyat masasına yatırdıklarını ifade etmiştir" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 14:27 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erbakan: Tarih bizi haklı çıkardı

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Gaziantep’e geldi. Oğuzeli ilçesindeki ziyaretler ile programlarına başlayan Erbakan, Oğuzeli Seyir Teras kafede basın mensupları ile bir araya geldi.

        DHA'daki habere göre gündeme dair açıklamalarda bulunan Erbakan, İsrail’in İran’a düzenlediği saldırıların siyonist hareketler olduğunu ve Türkiye’nin bu kapsamda önlemler alması gerektiğini söyledi.

        "SURİYE'Yİ AMELİYAT MASASINA YATIRDILAR"

        İran halkına başsağlığı dileyen Erbakan, “İsrail'in ve Amerika'nın gerçekleştirdiği bu hain siyonist saldırıları da lanetliyoruz ve kınıyoruz. Tarih bizi bir kez daha haklı çıkarmıştır. Milli Görüş olarak başta merhum Erbakan Hocamız Irak'ı İsrail'in hedefleri için parçaladıklarını ifade etmiştir. Suriye'yi İsrail'in büyük İsrail hedefine ulaşabilmek için adeta ameliyat masasına yatırdıklarını ifade etmiştir” dedi.

        Türkiye'deki Kürecik Radar Üssü’nün kapatılması gerektiğini belirten Erbakan, “Türkiye bu süreçte pozisyonunu doğru bir şekilde konumlandırmalı, gerekli adımları acilen atmalı ve bu siyonist saldırıya destek olan bir durumda asla olmamalıdır. Bu asla olmamalıdır. Bununla ilgili şunu bir kez daha ifade ediyoruz ki; Türkiye'de, Malatya'da yer alan Kürecik Radar Üssü’nü Türkiye'nin derhal kapatması gerekir” diye konuştu.

        "İSRAİL'İN BESLENMESİNE MÜSADE EDEMEYİZ"

        Türkiye’nin hava sahasının Amerikan uçaklarına her türlü savaş aygıtına mutlaka kapalı olması gerektiğini kaydeden Erbakan, “Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı üzerinden İsrail'i besleyen bu petrol boru hattının mutlaka kapatılması gerekti. Azerbaycan petrolü de olsa bizim topraklarımız üzerinden İsrail'i beslemesine müsaade etmememiz gerekiyor. Türkiye toprakları ve hava sahası Amerika ve İsrail'in saldırganlığı için bir nefes alma alanı sunmamalı” diye konuştu.

        #Fatih Erbakan
        #Son dakika haberler
