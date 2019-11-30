DHA

Bursaspor taraftarları Adana deplasmanına giderken, bu sabah saat 07.30 sıralarında Eskişehir yakınlarında trafik kazası geçirdi. Edinilen bilgiye göre, Bursaspor'un bu akşam Adanaspor ile oynayacağı maç için yola çıkan Bursaspor taraftarlarını taşıyan Gürkan Şimşek idaresindeki minibüs, Eskişehir-Ankara Karayolu'nun 10'uncu kilometresinde Fazıl Özkaya'nın kullandığı TIR'a çarptı.

ESKİŞEHİR'DE TEDAVİ ALTINA ALINDI

DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 17 taraftar ambulanslarla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.