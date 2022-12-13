Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Son dakika! Fenerbahçe'de ayrılacak mı? Jorge Jesus açıkladı

Brezilya Milli Takımı ile adı anılan Jorge Jesus'tan geleceği ile ilgili flaş sözler geldi. Portekizli çalıştırıcı yönetimle bir araya gelirken kararını da belirtti. İşte Fenerbahçe'deki son dakika gelişmesi

ABONE OL
  • Son dakika! Fenerbahçe'de ayrılacak mı? Jorge Jesus açıkladı

    Brezilya, Hırvatistan'a elenerek sürpriz bir şekilde 2022 Dünya Kupası'na veda ederken teknik direktör Tite de görevini bıraktı.
  • Son dakika! Fenerbahçe'de ayrılacak mı? Jorge Jesus açıkladı

    Sambacılar, yeni hoca arayışlarına başlarken gündeme gelen isimlerden birisi de Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus oldu.
  • Son dakika! Fenerbahçe'de ayrılacak mı? Jorge Jesus açıkladı

    68 yaşındaki teknik adamın adı son günlerde Brezilya ile anılırken Portekiz Milli Takımı için de iddialar ortaya atıldı.
  • Son dakika! Fenerbahçe'de ayrılacak mı? Jorge Jesus açıkladı

    Yaşanan bu durum sarı-lacivertli camiada endişe yaratırken yüreklere su serpecek bir gelişme yaşandı. 
  • Son dakika! Fenerbahçe'de ayrılacak mı? Jorge Jesus açıkladı

    Jesus yönetime sezonu Fenerbahçe'de tamamlayacağının sözünü verdi. 
  • Son dakika! Fenerbahçe'de ayrılacak mı? Jorge Jesus açıkladı

    Portekizli teknik adam, "Başladığım işi yarım bırakmayı sevmem. Bir yere gittiğim yok. Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya odaklandım" ifadelerini kullandı. 
  • Son dakika! Fenerbahçe'de ayrılacak mı? Jorge Jesus açıkladı

    Jesus yeni sözleşme konusunda ise sezonu sonu masaya oturacak.
  • Son dakika! Fenerbahçe'de ayrılacak mı? Jorge Jesus açıkladı

    Fenerbahçe'yi Süper Lig ve UEFA Avrupa ligi'nde zirveye taşıyan Jorge Jesus, kısa sürede sarı lacivertli taraftarın sevgisini kazanmıştı. 
  • Son dakika! Fenerbahçe'de ayrılacak mı? Jorge Jesus açıkladı

    Deneyimli antrenör, Fenerbahçe ile çıktığı 25 maçta 16 galibiyet alırken 3 kez sahadan mağlup ayrıldı.
  • Son dakika! Fenerbahçe'de ayrılacak mı? Jorge Jesus açıkladı

    TRANSFER GÖRÜŞMESİ DE YAPTI

    Öte yandan ocak ayında yapılacak transferler hakkında yönetimle görüşen Jorge Jesus, taleplerini iletti.
  • Son dakika! Fenerbahçe'de ayrılacak mı? Jorge Jesus açıkladı

    Jesus, bir stoper ve bir de hücum oyuncusu alınmasını istedi. 
  • Son dakika! Fenerbahçe'de ayrılacak mı? Jorge Jesus açıkladı

    Jesus ayrıca Miha Zajc ve Mauricio Lemos'un satılmasına onay verdi.
  • Son dakika! Fenerbahçe'de ayrılacak mı? Jorge Jesus açıkladı

    Fenerbahçe yönetimi sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan iki oyuncuyla ocak ayında yolları ayırmayı hedefliyor.
  • Son dakika! Fenerbahçe'de ayrılacak mı? Jorge Jesus açıkladı
  • Son dakika! Fenerbahçe'de ayrılacak mı? Jorge Jesus açıkladı

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.