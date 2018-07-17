Yeni sezon hazırlıklarını İsviçre'de sürdüren Fenerbahçe'de sportif direktör Damien Comolli, basın toplantısı düzenledi. Başta transfer olmak üzere birçok konuda açıklama yapan Fransız futbol adamı, finansal durumla ilgili soruyu da yanıtladı.

UEFA ile kontak halinde olduklarını vurgulayan Comolli, sarı-lacivertli kulüple UEFA arasındaki anlaşmaya dair detayların, Ali Koç tarafından duyurulacağını açıkladı ve şunları söyledi:

"UEFA ile devam eden bir anlaşmamız var, 1 sezon daha sürecek. Dünyanın tüm paraları elinizde olsa da harcayamazsınız çünkü önümüzde UEFA limiti var. UEFA ile sürekli diyalog halindeyiz. Doğru mu yapıyoruz, isteklerimiz onların beklentilerini karşılıyor mu... Şunu söyleyebilirim, onların kısıtlamaları, transfer için başa çıkması zor maddeler. Başkanımız Ali Koç, önümüzdeki hafta 24 Temmuz'da kulüp televizyonunda yayına çıkacak ve Fenerbahçeli taraftarlara Finansal Fair Play konusunda açıklamalar yapacak. Kendisi bunu istiyor"