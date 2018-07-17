Comolli'nin açıklamalarından öne çıkan şöyle:
"Takımın Şampiyonlar Ligi'ne hazır olması için çalışıyoruz. Transfer konuşuluyor ama bu takımdaki oyuncuların nasıl oyuncular olduklarını unutmamalısınız."
GÜNDEMDE KAÇ OYUNCU VAR?
"100'den fazla oyuncu takip ediyoruz, ilgilendiğimiz oyuncular kendi takımlarında antrenmanlarını sürdürüyor. Almamız durumunda fit gelecekler. Günde 3-4 kez başkanla görüşüyoruz. Burada olmam, transfer için çalışmadığım anlamına gelmesin. Günümüzde transferlerin yüzde 90'ı telefonla yapılıyor."
FERNANDAO'NUN SATIŞI...
"Fernandao için acele bir karar olduğunu düşünmüyorum. Çok uzun görüştük. Bazı kıstaslar vardı ve bunu dışarıya duyuramam. Kulüp içerisinde aldığımız bilgiler, kararda bize yardımcı oldu, bence yüzde 100 doğruydu"
"Gelen oyuncu hemen adapte olacak, hemen işleyen parça olacak diyemem çünkü ne olacağını bilemeyiz. Ama şuna garanti veririm ki şu anda transferini düşündüğümüz oyuncular Cocu'nun oyun felsefesine tamamen uyacak oyuncular"
"Şunu unutmamamız lazım, FFP gereği UEFA ile bir yıllık daha anlaşmamız var. Dünyaları harcayacak kaynağımız olsa bile harcayamayız, çünkü kısıtlı."
TRANSFER İÇİN AÇIKLAMA!
"Peşinde olduğumuz oyuncular gerçekten çok iyi. Rekabete giriyoruz, Türkiye'den de talipleri olabiliyor. Bu iyiye işaret ve pazar değerlerini gösteriyor. Bizim için iyi oyuncular olduğunun bir sigortası anlamına da geliyor"
"Şu ana kadar 3 oyuncu aldık ve çok iyi futbolcular. Hiç futbolcu almadık gibi bir durum söz konusu değil. Başkanımız da iyi ve genç oyuncu alınması gerektiğini söylemişti. Böyle genç oyuncuları getirebilmek önemli"
"Oyuncu benim ofisime gelip imza atmadan kesin alırız, yaparız diyemiyorum. Transfer döneminde her şey olabilir. Bence getireceğiz ama aksilikler olabiliyor. Bazen de beklemeden imkansız denen ismi alabilirsiniz"
JACK WILSHERE KONUSU
"Bizim ne kadar hırslı olduğumuzu anlamışsınız. Bu kadroyu iyileştirmek için her şeyi yapmaya hazırız. Önümüze fırsat çıkarsa kesinlikle o fırsatı gerçeğe dönüştürmek için her şeyi yaparız. Bazen başarırsınız bazen de olmaz ama her şeyi yaparız"
"YAPMAYACAĞIMIZ TEK ŞEY VAR..."
"Yapmayacağımız tek bir şey var, acele olsun diye bu kulübü risk altına almak... Finansal Fair Play çerçevesinde elimizen geleni deneyeceğiz. Bu da UEFA sınırlarını bilerek olacak. Bir kaliteli transfer gelsin diye Fenerbahçe'yi riske atmayacağız"
GÖREV TANIMINI YAPTI
"Altyapı, sağlık, scout, sözleşme yapılması konusunda sorumluluğum var. Genel hatlarıyla ne iş yaptığımı böyle tanımlayabiliriz. Yönetimle sürekli diyalog içindeyim. Onlardan çok tavsiye alıyorum. Açık bir iletişim kanalımız var. Hem başkanla, hem asbaşkanla."
"Başkan soyunma odasına gelirse karar onundur. Ama eminim ki böyle bir şey yapıyorsa iyi bir sebebi vardır. İstanbulspor maçında gelip gelmeyeceğin sordum ama bana 'Hayır' dedi. İş ilişkimizde çok rahatım"
"BAŞKANIMIZ, SADECE FENERBAHÇE'Yİ DEĞİL TÜRK SPORUNU DEĞİŞTİRMEK İSTİYOR"
"Başkanımız, şu anda Fenerbahçe Spor Kulübü'nü ve yönetim şeklini değiştirmek istiyor. Sadece Fenerbahçe'yle de sınırlı kalmayıp Türk futbolunun yüzünü değiştirmek istiyor."
"UEFA'nın kontrolündeyiz ama en iyisini yapma konusunda bizim için bir bahane değil. Hep en iyisini denemek zorundayız. Gücümüz yettiğince en iyiyi yapmaya çalışacağız. UEFA'nın getirdiği kısıtlamalar nedeniyle bu durumu bahane edemeyiz. En iyisi neyse yapmak zorundayız."
DÜNYA ŞAMPİYONU FRANSA İÇİN TEBRİK BEKLEDİ
"Fransa'nın Dünya Kupası'nı kazanmasıyla ilgili soru bekliyordum ama kimsenin umrunda değil herhalde! (Gülüyor) Son olarak as forvetleri olmadan Dünya Kupası'nı kazanan ülke kimdi, hatırlıyor musunuz? Yine bizdik. 98 Fransa'ydı! Bu konuda sihirli bir formülümüz var.
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