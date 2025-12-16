Fenerbahçe'de sakatlık: Archie Brown
Fenerbahçe, Konyaspor maçında sakatlık yaşayan Archie Brown'un sağ ayak başparmak ekleminde bağ yaralanması tespit edildiğini açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Futbolcumuz Archie Brown’un dün akşam T. Konyaspor ile oynadığımız maçta ayağına aldığı darbe sonrası MR’ı çekildi. Sağ ayak başparmak ekleminde bağ yaralanması tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.
2 AY FORMA GİYEMEYECEK
İngiliz futbolcunun yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.