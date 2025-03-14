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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu

        Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi, 2 Nisan Çarşamba günü saat 20.45'te oynanacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2025 - 11:59 Güncelleme: 14.03.2025 - 12:17
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        Kupada derbinin tarihi belli oldu!
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakalarına ilişkin programı açıkladı.

        Federasyon, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin 2 Nisan Çarşamba günü saat 20.45'te oynanacağını duyurdu.

        Karşılaşmaların programı şöyle:

        1 NİSAN SALI

        20.30 Tümosan Konyaspor - İskenderunspor

        2 NİSAN ÇARŞAMBA

        17.45 Trabzonspor - Sipay Bodrum FK

        20.45 Fenerbahçe - Galatasaray

        3 NİSAN PERŞEMBE

        20.30 Beşiktaş - Göztepe

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