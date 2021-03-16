Fenerbahçe'nin iç sahadaki yenilmezlik serileri de son iki sezonda bir bir elinden gitti. Bir zamanlar çıkılmaz denilen Kadıköy'de rakiplerine 10 hatta 20 yılı aşkın süre boyunca kaybetmeyen sarı-lacivertliler son iki sezonda ezeli rakipleri Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un dışında Gençlerbirliği ile Göztepe'ye de yenildi.