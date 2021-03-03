Habertürk Spor'dan Ayhan Şensoy'un haberine göre; Fenerbahçe'de sezona iyi başlayan Ozan Tufan'ın performansı orta sahaya yapılan Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci transferleri sonrası düştü. Trabzonspor maçına yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu, artık teknik direktör Erol Bulut'un ilk tercihleri arasında yer almıyor. Luiz Gustavo ve İrfan Can Kahveci'nin takıma katılmasıyla farklı bir orta saha kurgusu düşünen Bulut, Ozan Tufan'ı yedek kulübesinde oturtmayı planlıyor.

BOUPENDZA TRANSFERİ İÇİN KAYNAK YARATILACAK

Fenerbahçe yönetimi ise önümüzdeki yazı bekliyor. Avrupa Futbol Şampiyonası sonrası milli futbolcuya gelen teklifler değerlendirilecek. Ozan Tufan'dan 7-8 milyon euro bonservis bedeli hedefleniyor. Böylece Atakaş Hatayspor'un forveti Aaron Boupendza'nın transferi için de kaynak yaratılmış olacak. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 28 maçta 4 gol atan Ozan Tufan 6 da asist yaptı.