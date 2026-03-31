        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi | Son dakika haberleri

        Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi

        Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, kulüp binasına giderken trafik kazası geçirdi. Saran ve şoförünün durumunun iyi olduğu, araçta ise hasar meydana geldiği öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2026 - 16:37 Güncelleme:
        Saran, trafik kazası geçirdi

        Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, kulüp binasına giderken trafik kazası geçirdi.

        AA'daki habere göre; sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre Saran, evinden stada hareket ederken E-5 üzerinde trafik kazası geçirdi. Saran ve şoförünün durumunun iyi olduğu, araçta ise hasar meydana geldiği aktarıldı.

        Başkan Saran'ın kazanın ardından bacağında, kolunda ve boynundan ağrı olmasına rağmen kulüp binasına gittiği, yöneticilerle yapılan toplantıya katıldığı belirtildi.

