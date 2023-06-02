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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri - Arda Güler için ilk resmi teklif geldi

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Avrupa'nın dev kulüplerinin gündeminde... Dünya devi, 18 yaşındaki yıldız için rekor bir teklif yaparken, sarı-lacivertlilerden bu teklife yanıt geldi. İşte son dakika haberinin detayları

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  • Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri - Arda Güler için ilk resmi teklif geldi

    Fenerbahçe'nin ünü Avrupa'ya dayanan genç yıldızı Arda Güler için resmi teklifler gelmeye başladı.
  • Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri - Arda Güler için ilk resmi teklif geldi

    Alman devi Borussia Dortmund ilk hamleyi yaptı.
  • Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri - Arda Güler için ilk resmi teklif geldi

    Bundesliga'da şampiyonluğu son maçta kaçırıp Bayern Münih'e kaptıran Dortmund, genç oyuncu için 22 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 20 paylık ilk teklifini Fenerbahçe'ye sundu. 
  • Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri - Arda Güler için ilk resmi teklif geldi

    Dortmund'un Almanya'da yılın futbolcusu seçilen İngiliz oyuncu Bellingham'ı Real Madrid'e 100 milyon Euro'nun üzerinde bir rakama satma planı içinde olması ve bu yüzden Arda'yı istemesi nedeniyle Fenerbahçe 22 milyon Euro'yu düşük buluyor. 
  • Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri - Arda Güler için ilk resmi teklif geldi

    Bu sezon kulüp bazında tüm kulvarlarda 33 maça çıkan Arda, 6 gol ve 5 asiste imza attı.  
  • Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri - Arda Güler için ilk resmi teklif geldi

    Öte yandan İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Ada ekiplerinden Newcastle United'ın Arda Güler'e talip olmasının ardından Arsenal, genç yıldız için girişimlerini hızlandırdı.
  • Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri - Arda Güler için ilk resmi teklif geldi

    Yapılan haberde Arda Güler'den övgüyle bahsedilerek, şu ifadeler kullanıldı: 
  • Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri - Arda Güler için ilk resmi teklif geldi

    "Arsenal, Newcastle'ın ilgisi üzerine Fenerbahçe'nin harika çocuğu Arda Güler'in temsilcileriyle temasa geçti. Arda Güler'e şimdiden Fenerbahçe'nin 10 numaralı forması emanet edildi. Arda, dünya futbolunun en umut verici yeteneklerinden biri olarak kabul ediliyor."
  • Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri - Arda Güler için ilk resmi teklif geldi

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