Sky Sports'un haberine göre Leicester City, Islam Slimani'nin kiralık olarak transferi için Fenerbahçe'yle anlaşmaya yakın.

İngiliz basınında dün çıkan haberlere göre Leicester City'nin kadrosunda düşünmediği golcü oyuncu için Sporting Lizbon ve Beşiktaş da devredeydi.

Cezayir ekiplerinden Belouizdad'dan sonra Sporting Lizbon'a transfer olan Slimani, Portekiz ekibiyle çıktığı 109 maçta 57 gol atmıştı. Slimani, 2016-17 sezonunda Premier Lig ekiplerinden Leicester City'ye transfer olmuştu. Cezayirli golcü, geçen sezonun bir dönemini Newcastle United'da kiralık olarak geçirmiş ve 4 maçta gol kaydedemişti.

Fenerbahçe bu yaz transfer döneminde Altınordu'dan Berke Özer, Barış Alıcı, N.E.C Nijmegen'den Ferdi Kadıoğlu gibi genç oyuncuları kadrosuna katmış ve Swansea City'den Andre Ayew'i satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralamıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ