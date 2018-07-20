Kayseri merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) TSK'daki "subay mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 14'e ulaştı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, örgütün TSK'daki "subay mahrem yapılanması"na yönelik soruşturmada sabit telefonlardan ardışık arandıkları tespit edilen 98 askeri personele ilişkin çalışmalar kapsamında firari durumda olan ve dün yakalanan Mehmet A. ile O.Ü.'nün adliyedeki işlemleri tamamlandı.
Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan Mehmet A. tutuklandı, O.Ü. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Böylece haklarında gözaltı kararı verilen 24 zanlıya yönelik operasyonda tutuklananların sayısı 14'e çıktı.
Örgütün "mahrem subay imamları" tarafından sabit telefonlardan arandıkları iddiasıyla 1 yarbay, 2 binbaşı, 5 yüzbaşı, 31 üsteğmen, 49 teğmen, 6 astsubay ve 4'ü askeri öğrencilikten ayrılan 98 askeri personel hakkında soruşturma başlatılmış, zanlılardan 62'si hakkında daha önce FETÖ soruşturması kapsamında işlem yapıldığı belirlenmişti.
Geriye kalan 36 zanlıdan 12'sinin talimatla ifadeleri alınmış, haklarında gözaltı kararı verilen 24 şüpheliden 22'si, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Kayseri, İstanbul, Nevşehir, Tunceli, Malatya, İzmir, Konya, Kütahya, Ankara, Hakkari, Balıkesir, Burdur ve Bitlis'te eş zamanlı operasyonla yakalanmıştı.
Zanlılardan 13'ü, tutuklanmış, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla dün gözaltına alınan M.G. de adli kontrol şartıyla salıverildi.
Öte yandan, Sivas merkezli 7 ilde de, terör örgütünün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 askerden biri tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında örgütün "mahrem imamları" tarafından ankesörlü telefonlardan arandıkları belirlenen askeri personele yönelik operasyonda gözaltına alınan bir üsteğmen ile 6 astsubayın Sivas Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.
AA'nın aktardığı bilgiye göre, adliyeye sevk edilen şüphelilerden üsteğmen çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 6 astsubay ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Sivas, Samsun, Ankara, Bingöl, Yozgat, Siirt ve Kırıkkale'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda bir üsteğmen ve 6 astsubay gözaltına alınmıştı.
ANTALYA
Antalya'da terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı.
Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan K.M, Ö.K, R.A, H.K. ve C.A. çıkarıldıkları mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı. A.D. ve M.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
BALIKESİR
Balıkesir'in Gönen ilçesinde, terör örgütü FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında örgüt üyesi olduğu iddia edilen kadın gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u başkasına ait hat üzerinden kullandığı ve sosyal medya hesabından örgüt elebaşını övücü paylaşımlar yaptığı belirlenen N.K. adlı kadın yakalandı.
Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilecek.
TOKAT
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Ankara, Afyonkarahisar, Amasya, Burdur, Diyarbakır, Elazığ, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kütahya ve Muğla'da gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yaralanan 10 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyon kapsamında gözaltına alınanlardan daha önce adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan biri tutuklanmış, 6'sı adli kontrol şartıyla salıverilmişti.
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