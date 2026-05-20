Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: FETÖ soruşturması: 4 şüpheliye gözaltı kararı | Son dakika haberleri

        FETÖ soruşturması: 4 şüpheliye gözaltı kararı

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 3'ü aktif görevde olmak üzere 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Mayıs 2026 - 09:27 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        FETÖ soruşturması: 4 gözaltı kararı

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kamu mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

        Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, örgütün kamu mahrem (Hazine ve Maliye Bakanlığı, BOTAŞ) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında verilen talimatlara istinaden, FETÖ silahlı terör örgütü tarafından kamu kurumlarına giriş sınavlarına mensuplarını hazırlamak amacıyla oluşturulan mahrem nitelikteki çalışma evlerinde kaldıkları, örgütün gizli haberleşme aracı ByLock yazışma programını kullandıkları tespit edilen ve incelenen ByLock yazışma içeriklerinde isimlerinin yer aldığı anlaşılan 3'ü halen görevde 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

        Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevkine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son 23,5 yıldır olduğu gibi gençlerimizin her alanda yanında olmaya, en büyük yatırımı gençlerimize yapmaya kararlılıkla devam edeceğiz." diye konuştu. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Malatya'da korkutan deprem!
        Malatya'da korkutan deprem!
        Putin ve Xi bir arada
        Putin ve Xi bir arada
        "İsrail Sumud Filosu'nun Gazze mesajından korktu"
        "İsrail Sumud Filosu'nun Gazze mesajından korktu"
        10 yıl önce kayboldu... En yakını gözaltında!
        10 yıl önce kayboldu... En yakını gözaltında!
        Aziz Yıldırım'dan stat müjdesi!
        Aziz Yıldırım'dan stat müjdesi!
        Eşiyle camları siliyordu... Yaşlı adamın trajik sonu!
        Eşiyle camları siliyordu... Yaşlı adamın trajik sonu!
        Ünlü oyuncu sahnede sakatlandı
        Ünlü oyuncu sahnede sakatlandı
        Görünmez mesai: Evdeki ‘zihinsel yük’ü azaltmanın yolları
        Görünmez mesai: Evdeki ‘zihinsel yük’ü azaltmanın yolları
        Sağanak yağmur uyarısı! Türkiye genelinde bekleniyor
        Sağanak yağmur uyarısı! Türkiye genelinde bekleniyor
        En erken ve en geç evlenen iller belli oldu
        En erken ve en geç evlenen iller belli oldu
        Evde gündelikçi çalıştıranlar dikkat!
        Evde gündelikçi çalıştıranlar dikkat!
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        İşin aslı ortaya çıktı
        İşin aslı ortaya çıktı
        Yolda yürürken acıyla irkildi!
        Yolda yürürken acıyla irkildi!
        İnternetin en gizemli bulmacalarından biri
        İnternetin en gizemli bulmacalarından biri
        "Düet süreci sıkıntılı geçti"
        "Düet süreci sıkıntılı geçti"
        "Son derece endişe verici"
        "Son derece endişe verici"
        Mango'nun kurucusu Andiç'in şüpheli ölümü: Oğlu gözaltında
        Mango'nun kurucusu Andiç'in şüpheli ölümü: Oğlu gözaltında
        Şantiyede bir kadına ait yanmış cansız beden bulundu!
        Şantiyede bir kadına ait yanmış cansız beden bulundu!
        Şarkıcı Çelik'in manzarası
        Şarkıcı Çelik'in manzarası