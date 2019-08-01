Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Ricardo Quaresma'nın takımdaki geleceği ile ilgili şunları söyledi: "Quaresma çok duygusal bir kişilik. Futbol hayatının en uzun dönemini Beşiktaş'ta geçiriyor. Benle beraber ilk geldiğimde 8 ay çalıştı. Gitti bir daha geldi, şimdi 5. senesindeyiz. Uzun bir dönemi Beşiktaş'ta geçirdi. Duygusal bir oyuncumuz. Onun tecrübesinde bir oyuncunun Türkiye şartlarında etkilenmemesi lazım. Biz hiçbir oyuncumuz hakkında kamuoyu önünde böyle açıklamalarda bulunmaz. Ricardo'nun bizde 1 sene daha sözleşmesi var. Gitmek isterse gelir şartları konuşuruz. Kalmak isterse zaten 1 sene daha kontratı var."