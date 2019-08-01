Beşiktaş ve Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, yayıncı kuruluş ile yaşanan kriz ile ilgili Avusturya kampında açıklamalarda bulundu. Orman, "Yayıncı kuruluşun sıkıntıları var doğrudur. Yarın İstanbul'a dönüyorum. Kulüpler Birliği toplantısı var. Böyle bir yayın sıkıntısı olacağını düşünmüyorum. Dolar da zaten aşağı gidiyor. Sorun olmayacaktır. Bu konuları böyle sürekli bu şekilde konuşmak da BeIN'e zarar ver, hepimize zarar verir. Bunun sorun olacağını zannetmiyorum" ifadelerini kullandı.