Barış Pınarı Harekatı'nı izleyen Habertürk yazarı Çetiner Çetin, TSK'nın operasyonuyla ilgili olarak "Tel Abyad'ın içerisinde caminin yanındaki terör örgütünün noktası vuruldu. Esed rejiminde askeri kışla olarak kullanılan daha sonra da DEAŞ'ın ve ardından terör unsurları PYD/YPG ve SDG'nin kullandığı nokta vuruldu".

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"KARA OPERASYONU İÇİN HAZIRLIKLAR TAMAM"

Operasyonların farklı aşamaları olacak. İlk aşamada 110 kilometrelik alanda başlayacak. Önümüzdeki saatlerde kara operasyonun başlamasını bekliyoruz. Şu anda zırhlı araçların bölgeye sevkiyatı gerçekleştiriliyor. Bölgeye iş makinaları intikal etti. Bazı bölgelerde bariyerler kaldırıldı, tel örgüler kesildi. TSK kara unsurlarıyla sınırın öbür tarafına geçmek için bütün hazırlıklarını tamamlamış durumda.

PYD/YPG UNSURLARININ NOKTALARI VURULDU

Habertürk Güvenlik Danışmanı Abdullah Ağar da bölgedeki gelişmelerle ilgili olarak şunları söyledi: Hepsi çok ince detayla belirlenmiş ve noktasal atışlarla, YPG/PKK'nın üretmiş olduğu sığınak, üs, mühimmat, menfez ve barınaklara yönelik oldu. Vuruş yapılan alanlarda yangınlar çıktı. Bir harekat başlarken özellikle muharip unsurların, sahada etki göstermesinden hemen önce muharip unsurların ortaya koyacağı icranın istikrarı ve kendi güvenlikleri açısından mücadele sahasının izolo edilmesi ve yumuşatılması gerekir. Harekatın Tel Abyad ve Resulayn ekseninde konsantre oluşturdu. Yaklaşık 140 kilometrelik bir eksende şekillendiğini değerlendiriyorum.