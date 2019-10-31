Antalya'nın Alanya İlçesi'ne bağlı Avsallar Mahallesi'nde, Enver Aydın (69),otomobiliyle geri manevra yaptığı sırada fren yerine gaz pedalına bastı. Kontrolden çıkan otomobil bu sırada arkada bulunan Enver Aydın'ın eşi Döndü Aydın'a (75) çarptı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

DHA'da yer alan habere göre ağır yaralanan Döndü Aydın çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. Döndü Aydın yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Jandarmanın gözaltına aldığı Enver Aydın ise sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.