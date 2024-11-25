Galatasaray'dan Kaan Ayhan açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray deplasmanda Sipay Bodrum FK ile karşılaştı ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Aslan'da Kaan Ayhan, mücadelenin 90+2. dakikasında sakatlanarak yerini Victor Nelsson'a bırakmıştı.

Sarı-kırmızılılar oyuncunun son durumuyla ilgili bilgilendirme yayınladı. Yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig’in 13. haftasındaki Sipay Bodrumspor karşılaşmasında sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden ve bugün sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcumuz Kaan Ayhan’ın tedavisine başlanmıştır." denildi.

"3-4 HAFTA SÜRECEK"

HT Spor muhabiri Çağatay Çelik'in aktardığı bilgilere göre, Kaan Ayhan'ın tedavi sürecinin 3-4 haftayı bulması bekleniyor.