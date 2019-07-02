Transferdeki sessizliğini üst üste açıkladığı üç transferle birden bozan Galatasaray, iki yıldızı daha resmen duyurdu. Geçen günlerde Ryan Babel, Adem Büyük ve Valentine Ozornwafor'u kadrosuna katan sarı-kırmızılılar bu kez bonservisleri ellerinde olan Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı'yı renklerine bağladığını KAP'a bildirdi.

Son olarak Toulouse'da forma giyen Jimmy Durmaz ile 3 yıllık anlaşma sağladığını KAP'a duyuran Galatasaray'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"2019-2020 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti



2020-2021 sezonu için net 7.000.000 sabit transfer ücreti



2021-2022 sezonu için net 8.000.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir."

— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 2, 2019

ŞENER İLE İKİ YIL

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı'yı ise 2 sezonluğuna kadrosuna katan Galatasaray, tecrübeli futbolcuya ilk yıl için 6 milyon TL, ikinci yıl için ise 7 milyon TL sabit maaş ödeyecek.