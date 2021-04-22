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Gazeteci Selahattin Duman yaşamını yitirdi

Gazeteci Selahattin Duman, 71 yaşında hayatını kaybetti. Duman, geçtiğimiz yıl geçirdiği trafik kazası sonrası yoğun bir tedavi süreci geçirmiş, 10 gün önce ise ameliyat olmuştu

Son dakika: Gazeteci Selahattin Duman yaşamını yitirdi
HABERTURK.COM

Gazeteci Selahattin Duman 71 yaşında hayatını kaybetti.

18 Temmuz 2020'de İzmir'in Torbalı ilçesinde trafik kazası geçiren Duman, kaza sonrası ortaya çıkan çeşitli kalp rahatsızlıkları nedeniyle uzun süredir tedavi görüyordu. Duman, en son yaklaşık 10 gün önce geçirdiği ameliyatın ardından bu sabaha karşı hayatını kaybetti. Duman, vasiyeti üzerine Bodrum Gündoğan'da toprağa verilecek.

Gazeteci Hasan Cemal, Duman'ın ölümü üzerine Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Selahattin Duman'ı, sevgili Selo'yu, kıymetli dostumu, değerli meslektaşımı sabaha karşı kaybettik. Acım çok büyük. Gazeteci milletinin başı sağ olsun. Hayat böyle, bir varsın bir yoksun. Huzur içinde yat kardeşim, seni hep iyi hatırlayacağım" dedi.

Yazar Zülfü Livaneli de, "Selahattin de veda etti. Çok üzgünüm. 'Evvel giden ahbaba selam olsun erenler'" mesajını paylaştı.

SELAHATTİN DUMAN KİMDİR?

Türkiye'de gazete mutfaklarının önde gelen tecrübeli isimlerinden olan ve kendisine özgü bir üslupla kaleme aldığı hiciv yazıları büyük ilgi gören Selahattin Duman, 1950 yılında doğdu.

Uzun süre Sabah ve kurucularından olduğu Vatan gazetesinde yöneticilik ve yazarlık yaptı.

İlgi gören yazılarını kitaplarda topladı; Kendimi Tebrik Ederim, Suçumuz Mükemmel Olmak, Kadınları Anlamış Gibi Yapma Sanatı adlı kitapları yayımlandı; Komser Şekspir, Romantik ve Bir Erkeğin Anatomisi filmlerinde rol aldı.

Duman, en son olarak Oksijen'de köşe yazıları kaleme alıyordu.

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