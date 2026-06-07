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        Gaziantep'te bariyere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

        Gaziantep'te motosikletiyle bariyere çarpan 26 yaşındaki Medet Balkan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde hemşire olarak görev yaptığı öğrenilen Balkan'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Haziran 2026 - 15:51 Güncelleme:
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        Hemşire kazada can verdi
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        Gaziantep'te bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        AA'daki habere göre; Medet Balkan (26) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Sani Konukoğlu Bulvarı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyere çarptı.

        Kazada ağır yaralanan Balkan, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Balkan'ın cenazesi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda kaldırıldı.

        Balkan'ın Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde hemşire olarak görev yaptığı öğrenildi.

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