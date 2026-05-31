Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı operasyonu: 7 tutuklama

        Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı operasyonu: 7 tutuklama

        Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı, alıkoyma ve tehdit suçlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı. Şüphelilerin, düzensiz göçmenleri alıkoyup darp ettikleri görüntülerle ailelerinden zorla para talep ettikleri belirlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31 Mayıs 2026 - 14:45 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Operasyonda 7 kişi tutuklandı

        Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı, alıkoyma ve tehdit olaylarına karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda kent genelinde belirlenen 9 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi.

        Operasyonda, düzensiz göçmenlerin Türkiye'ye yasa dışı yollarla girişini organize ettikleri, ülkeye getirdikleri düzensiz göçmenleri alıkoyup darp ettikleri, bu görüntüleri kayıt altına alarak göçmenlerin yurt dışındaki ailelerine gönderip zorla para talebinde bulundukları belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.N.K, Y.T, C.A, R.B.K, S.A.K, M.İ.K. ve A.B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. M.D.B. ile D.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 9 fişek, 1 uyuşturucu kullanma aparatı ve 8 cep telefonu ele geçirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu partililerle bayramlaştı

        ANKARA (İHA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bayram dolayısıyla ziyaretleri kabul ediyor.

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bariyerlere çarptı! 8 ölü, 33 yaralı...
        Bariyerlere çarptı! 8 ölü, 33 yaralı...
        "İki santrforla anlaştık"
        "İki santrforla anlaştık"
        Netanyahu'dan Lübnan talimatı
        Netanyahu'dan Lübnan talimatı
        İran: Düşmanın sözlerine güvenimiz yok
        İran: Düşmanın sözlerine güvenimiz yok
        Trump İran ile anlaşma taslağında değişiklik istedi mi?
        Trump İran ile anlaşma taslağında değişiklik istedi mi?
        "Benim için çok çok ağırdı"
        "Benim için çok çok ağırdı"
        Karısını katletti! Önceden çelenk göndermesi planlı cinayetin delili sayıldı!
        Karısını katletti! Önceden çelenk göndermesi planlı cinayetin delili sayıldı!
        Milli Takım'ın konuğu Kuzey Makedonya!
        Milli Takım'ın konuğu Kuzey Makedonya!
        Barışma görüşmesinde cinayet
        Barışma görüşmesinde cinayet
        Tahran'da ABD-İsrail protestosu
        Tahran'da ABD-İsrail protestosu
        Leao'dan F.Bahçe ve G.Saray'a müjde!
        Leao'dan F.Bahçe ve G.Saray'a müjde!
        Hans isimli atın hilesini bilim insanları ortaya çıkardı
        Hans isimli atın hilesini bilim insanları ortaya çıkardı
        Bayram tatilinde son gün trafiği!
        Bayram tatilinde son gün trafiği!
        “Kıyamet kasası” olarak anılan Svalbard Tohum Deposu
        “Kıyamet kasası” olarak anılan Svalbard Tohum Deposu
        Fotomodel Hülya vahşice öldürüldü! Ne kesik başı bulundu ne de katili!
        Fotomodel Hülya vahşice öldürüldü! Ne kesik başı bulundu ne de katili!
        Zamana direnen tarihin hafıza kartı
        Zamana direnen tarihin hafıza kartı
        Bodrum ziyareti
        Bodrum ziyareti
        Kanye West rüzgarı rekor getirdi
        Kanye West rüzgarı rekor getirdi
        Avrupa'nın en büyüğü PSG!
        Avrupa'nın en büyüğü PSG!
        Arkadaşlarla tatil neşesi
        Arkadaşlarla tatil neşesi